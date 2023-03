Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Streit zwischen Freunden eskaliert - Essener fallen in Gleisbereich - Bundespolizei warnt vor Gefahren

Essen (ots)

Am Sonntagmorgen (05. März) soll ein Mann einen 29-Jährigen am Bahnsteig im Essener Hauptbahnhof getreten und gestoßen haben. Die beiden Männer fielen daraufhin in das Gleisbett.

Gegen 05:15 Uhr informierten Reisende die Bundespolizei im Hauptbahnhof Essen über eine verbale Streitigkeit am Bahnsteig. Daraus soll sich dann jedoch eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt haben. Ein 26-Jähriger soll seinen Begleiter (29) mit dem besohlten Fuß getreten und gestoßen haben, woraufhin beide Männer in das Gleisbett fielen.

Dabei zogen sich die beiden Deutschen, welche augenscheinlich alkoholisiert waren, leichte Verletzungen im Gesicht zu. Mitarbeiter der Deutschen Bahn und weitere Reisende halfen den Betroffenen wieder auf den Bahnsteig. Eine medizinische Versorgung durch Rettungskräfte, sowie einen Atemalkoholtest lehnten beide ab.

Aufgrund dessen entstanden bahnbetriebliche Verspätungen von 48 Minuten bei sechs Zügen. Eine Videoauswertung bestätigte die Schilderung der Passanten. Nach eigenen Angaben, soll es sich bei den Essenern um beste Freunde handeln. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Leider ist den Meisten nicht bewusst, wie leichtsinnig und lebensgefährlich solche Aktionen sein können. Moderne Züge sind heutzutage meist erst zu hören, wenn es bereits zu spät ist. Tödliche Gefahren gehen dabei nicht nur vom Zugverkehr an sich, sondern auch von Betriebsanlagen, wie zum Beispiel stromführenden Teilen, Masten und anderer Infrastruktur, aus.

Hinweise zu den Gefahren des Bahnverkehrs finden Sie auch unter www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell