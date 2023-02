Polizei Dortmund

POL-DO: Über den Fuß gefahren und geflüchtet - Polizei sucht Autofahrer

Dortmund (ots)

An der Kreuzung Strünkedestraße / Burgring / Königshalt ist es am Dienstag (31. Januar) zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Polizei ermittelt und sucht den beteiligten Autofahrer.

Nach eigenen Angaben stand der 19-jährige Fußgänger gegen 13:05 Uhr an der östlichen Ampel nahe des dortigen ehemaligen Postgebäudes. Als die Ampel Grünlicht zeigte, betrat der Mann aus Castrop Rauxel die Fahrbahn und ging von der Strünkedestraße aus Richtung Königshalt kommend in Richtung Burgring. Zeitgleich bog ein Pkw von der Straße Königshalt nach rechts in die Strünkedestraße ab. Der 19-Jährige blieb stehen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dennoch fuhr der Autofahrer ihm über den rechten Fuß. Der Fahrer hielt an, stieg aber nicht aus. Stattdessen soll er wild gestikuliert und lautstark gesprochen haben, bevor er seine Fahrt in Richtung des Ortskerns Mengede fortsetzte.

Bei dem Pkw soll es sich um einen silbernen Opel Kombi gehandelt haben. Den Fahrer beschreibt der Castrop-Rauxler wie folgt: ca. 50 bis 65 Jahre alt, korpulent, Brillenträger, Dreitagebart, fast Stirnglatze, wovon der Rest grau war.

Die Polizei bittet Zeugen und den Fahrer selbst sich bei der Polizeiwache Mengede unter 0231/132-2721 zu melden.

