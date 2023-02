Polizei Dortmund

POL-DO: #OnlineAmLimit: Polizei Dortmund beteiligt sich an Veranstaltung zum Safer Internet Day

Dortmund (ots)

#OnlineAmLimit - unter diesem Motto findet in diesem Jahr am Dienstag, 7. Februar, der internationale Safer Internat Day statt. An diesem Tag machen sich jedes Jahr - organisiert im Rahmen des DIGITAL-Programms der Europäischen Kommission - Menschen und Institutionen für mehr Sicherheit im Internet stark. Ein Ziel, das auch das Kommissariat für Vorbeugung der Dortmunder Polizei unterstützt. Aus diesem Grund beteiligt sich die Behörde an einer Veranstaltung des "DigitalesKulturLabor (DKL) im Dortmunder U.

Und weil es um Cybercrime und Digitales geht, ist die Veranstaltung natürlich keine normale, sondern eine hybride - also gleichzeitig online und in Präsenz vor Ort. Bei der interaktiven Präsentation soll es um aktuelle Themen wie Phishing, Identitätsdiebstahl, Deep Fakes, Social Engineering, Internet of Things und Schadsoftware gehen. Themen, die insbesondere junge Nutzerinnen und Nutzer, aber auch generationsübergreifend viele Erwachsene bewegen und beeinflussen. Die Vortragenden freuen sich auf angeregte Diskussionen und natürlich darauf, jede Menge präventive Hinweise zum Schutz vor diesen digitalen Gefahren zu geben.

Die Veranstaltung findet von 15.30 bis 17.30 Uhr im virtuellen Raum und im DKL im U, Emil-Moog-Platz 7, statt. Anmeldungen für die Veranstaltung sind erforderlich und per E-Mail möglich an: digitaleskulturlabor@stadtdo.de.

Mehr Informationen finden Sie hier: https://www.klicksafe.de/sid23/veranstaltungen/safer-internet-day-2023-hybrid-analog-digital-im-dortmunder-u-digitaleskulturlabor-dkl

https://dortmund.polizei.nrw/artikel/cybercrime-6

