POL-DO: 18-Jähriger mit Reizgas angegriffen und beraubt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Eine vierköpfige Bande kam am Mittwochnachmittag (1. Februar) nach einem Ladendiebstahl in Dortmund Aplerbeck zurück zum Tatort, um einen zurückgelassenen Einkaufstrolley zu holen - Keine gute Idee, da die Polizei bereits vor Ort war. Am Mittwoch (1. Februar) gegen 17:10 Uhr erkannte eine Mitarbeiterin des Drogeriemarktes in der ...

