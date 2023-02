Polizei Dortmund

POL-DO: Mann sticht mit Messer auf einen 15-Jährigen- Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0117

Ein Jugendlicher aus Dortmund-Marten ist am Dienstagabend (31. Januar) von einem Mann mit einem Messer verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Zwei Dortmunder waren in der Krimstraße am Dienstag gegen 21 Uhr unterwegs als sie im Bereich der dortigen Apotheke von einem 15-Jährigen angesprochen wurden. Er gab an, dass er eine Stichverletzung habe und einen Rettungswagen benötige.

Ersten Ermittlungen zufolge hat ein unbekannter Mann plötzlich mit einem Messer auf den Jugendlichen eingestochen und sich unmittelbar danach entfernt. Der Junge bemerkte erst später eine Schnittverletzung an seinem Bein. Daher kann er sich nicht an die Tatzeit und an den Tatort erinnern.

Der Jugendliche wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt.

Die Fahndung nach dem Täter im Bereich der Krimstraße verlief negativ. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: ca. 175-180 cm groß, dunkel bekleidet, Kapuze auf dem Kopf, Tuch über Mund und Nase.

Haben Sie den Täter beobachtet und können Sie weitere Angaben machen? Dann melden Sie sich bitte bei dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer: 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell