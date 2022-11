Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gelber Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte haben am Wochenende (19./20.11.2022) einen Roller gestohlen, der in der Kelterstraße geparkt war. Der Besitzer stellte seinen gelben Piaggio-Roller am Samstag, kurz vor 15.00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 4 ab. Am nächsten Tag bemerkte er gegen 20.00 Uhr, dass der Roller mit einem geschätzten Wert von rund 1.000 Euro offenbar gestohlen wurde. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu melden.

