Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord/-Mitte (ots)

Unbekannte Täter haben am Sonntag (20.11.2022) Fahrzeuge in der Relenbergstraße und der Dorotheenstraße aufgebrochen. Unbekannte schlugen zwischen 17.30 Uhr und 18.20 Uhr die Beifahrerscheibe eines weißen Opel Agila in der Relenbergstraße ein und stahlen aus dem Fahrzeug eine Damenhandtasche mit über hundert Euro Bargeld sowie ein Smartphone. An der Dorotheenstraße schlugen die Diebe gegen 19.30 Uhr die Scheibe eines schwarzen Jeeps ein und erbeuteten unter anderem eine Handtasche im Wert von tausend Euro. In diesem Zusammenhang wurde eine Peron gesehen, die in Richtung Charlottenplatz davonrannte. Zeugen des Diebstahls in der Relenbergstraße werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903100 an das Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße und im Fall der Dorotheenstraße an das Polizeirevier 2 Wolframstraße unter der Telefonnummer +4971189903200 zu wenden.

