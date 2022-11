Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher schlagen wieder zu - Zeugen gesucht

Stuttgart-Plieningen/-Süd/-Sillenbuch (ots)

Unbekannte Diebe sind vergangenes Wochenende (19.11./20.11.2022) in eine Wohnung an der Burgstraße sowie in zwei Häuser an der Filderhauptstraße und im Erntedankweg eingebrochen. In der Burgstraße hebelten die Täter am Samstag, zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr, ein Fenster der Wohnung auf und durchwühlten sämtliche Schubladen und Schränke. Zu einem weiteren Einbruch kam es an diesem Tag in der Filderhauptstraße, wobei die Täter in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 21.30 Uhr die Scheibe der Terrassentür des Hauses einwarfen und anschließend die Räumlichkeiten durchsuchten. Im Erntedankweg hebelten die Täter zwischen Samstag, 09.30 Uhr und Sonntag, 14.00 Uhr die Terrassentür des Einfamilienhauses auf. Ob die Täter etwas erbeuteten ist in allen drei Fällen noch Teil der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden. Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

