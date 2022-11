Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelecs gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Diebe haben am Samstag (19.11.2022) oder am Sonntag (20.11.2022) zwei Pedelecs aus einem Keller an der Kienbachstraße gestohlen. Die Täter hebelten zwischen Samstag, 13.00 Uhr und Sonntag, 12.30 Uhr, die Tür des Kellerabteils auf und erbeuteten zwei gelbe Pedelecs der Marke Trek im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell