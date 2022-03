POL-MK: Schwere Beute gemacht

Lüdenscheid (ots) - Einer 81-jährige Lüdenscheiderin wurde am Dienstag beim Einkaufen in einem Lebensmittelgeschäft an der Schumannstraße die Geldbörse entwendet. Ihre Geldbörse befand sich während ihres Einkaufes von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr in ihrer Handtasche. (wib) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

