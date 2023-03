Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten stellen mutmaßliche Drogendealer auf frischer Tat

Dortmund - Bochum (ots)

Samstagnachmittag (4. März) nahmen Bundespolizisten in Dortmund-Dorstfeld zwei junge Männer fest. Sie führten mehrere Konsumeinheiten verschiedenster Drogen mit sich.

Gegen 16:30 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Bahnhof in Dortmund-Dorstfeld, als sie zwei Personen dabei beobachteten, wie diese kleine Tüten gegen Bargeld austauschten. Als sie die Beamten bemerkten, versuchte einer der Beteiligten, eine größere Tüte in seiner Unterwäsche zu verbergen. Als ihm dies in der Kürze der Zeit nicht gelang, versuchte er sie in die Gleisanlagen zu entsorgen Auch das misslang und der Beutel fiel auf den Boden. Daraufhin flüchtete der 32-Jährige. Doch die Polizisten stoppten ihn bereits nach wenigen Metern.

Auch der 37-Jährige, der die Tüte anschließend aufnahm und über einen Zaun warf, versuchte sich schnellen Schrittes zu entfernen. Doch auch ihn konnten Bundespolizisten wenig später festnehmen.

Die Personen wurden gefesselt und durchsucht. Der 37-jährige Dortmunder führte eine größere Menge Bargeld in szenetypischer Stückelung mit sich. Zudem fanden die Polizisten in seiner Jacke mehrere Drogen, Potenzmittel, sowie weitere verschreibungspflichtige Medikamente auf.

Bei dem 32-jährigen Bochumer entdeckten die Einsatzkräfte diverse Konsumutensilien, sowie verbotene Pyrotechnik auf.

Auch die zuvor weggeworfene Tüte konnte aufgefunden werden. Diese war gefüllt mit einer größeren Menge an Heroin und Kokain.

Die deutschen Staatsbürger wurden festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Die Polizisten stellten die verbotenen Gegenstände sicher und forderten den Entschärfungsdienst der Bundespolizei an. Diese übernahmen die Böller und entsorgten sie.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Sprengstoff- und das Betäubungsmittelgesetz ein.

