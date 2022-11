POL-K: 221124-2-K Illegales Glücksspiel in Café - Spielautomaten und Bargeld sichergestellt

Köln (ots) - Bei Unfällen in Bickendorf und Ehrenfeld am Mittwochabend (23. November) und in der Nacht zu Donnerstag (24. November) haben ein Fußgänger (48) und eine Radfahrerin (36) schwere Verletzungen erlitten. Zeugenaussagen zufolge hatte der 48-Jährige gegen 18 Uhr die Venloer Straße an einem Fußgängerüberweg in Höhe des Häuschensweg überquert, als ihn ...

mehr