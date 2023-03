LPI-SHL: Unfall an der Autobahnabfahrt

Meiningen (ots) - Ein 67-jähriger Mann fuhr Mittwochnachmittag mit seinem Kleinbus auf der Straße "Am Kiliansberg" in Meiningen. Plötzlich rollte ein Fußball auf die Straße und kurz danach sprang ein Kind hinterher. Der Autofahrer konnte nicht mehr reagieren und erfasste den 2-Jährigen. Wie durch ein Wunder verletzte sich der Junge nur leicht, kam zur Kontrolle aber trotzdem ins Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

