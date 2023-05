Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zweifacher Einbruch in Imbissgeschäft

Altenburg (ots)

Altenburg: Gleich zweimal wurde ein Imbissgeschäft in der Wettiner Straße von Einbrechern heimgesucht. Am 30.04.2023 zum 01.05.2023 und in der Nacht des 02.05.2023 verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Hierbei verursachten sie nicht nur Sachschaden, sondern stahlen jeweils aufgefundenes Bargeld. Beim Einbruch am 02.05.2023 wurde der Einbrecher vom Eigentümer bei der Tat überrasch, so dass er zu Fuß in Richtung Bahnhof flüchtete. Trotz eingeleiteter Fahndung konnte er nicht gestellt werden. Die Kripo in Altenburg (Tel. 0365 / 8234-1465) hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können. Beschreibung des Flüchtigen: Männlich, ca. 185 - 190 cm groß, schlanke Figur, dunkel gekleidet, Basecap. (KR)

