LPI-G: Einbruch in Gartenlaube

Altenburg (ots) - Nobitz: Ein Zigarettenautomat in Zumroda geriet am 01.05.2023 ins Visier unbekannter Täter. Im Zeitraum von 01:50 - 02:15 Uhr sprengte diese den Automaten, indem sie offenbar Pyrotechnik verwendeten. Durch die Detonation wurde der Automat zerstört. Mit Zigaretten und Bargeld in bislang unbekannter Höhe flüchteten die Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei ermittelt zum Geschehen und nimmt ...

mehr