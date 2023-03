Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Andernach-Kell, Pöntertal/ Brohltal, aktuelle Suchmaßnahmen durch die Polizei Koblenz --> Nachtragsmeldung

Andernach (ots)

Im Zuge von Ermittlungen, konnte eruiert werden, dass sich die Vermisste derzeit in der Türkei aufhält. Warum sie das Auto auf einem Waldweg in der Nähe von Kell abstellte und wie sie von dort zum Flughafen kam, wird derzeit abgeklärt. Die Suchmaßnahmen wurde eingestellt. Es wird gebeten weitere Anfragen durch die Presse an die Kriminaldirektion Koblenz 0261- 1032690 zu stellen.

