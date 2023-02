POL-SE: Bilsen - Sperrmüll in Hemdinger Straße abgelagert

Bad Segeberg (ots) - In Norderstedt ist es am Wochenende zu zwei Wohnungseinbrüchen gekommen. In der Breslauer Straße verschafften sich Unbekannte am Samstag zwischen 09:00 und 23:15 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung. Nach dem bisherigen Stand wurde nichts gestohlen. Am frühen Sonntagmorgen gegen 00:30 Uhr versuchten zwei Männer in ein kombiniertes Wohn- und Geschäftshaus in der Ulzburger Straße ...

