POL-SE: Norderstedt - Einbrüche in Wohnhäuser

Bad Segeberg (ots) - Am Wochenende ist es in Tangstedt (Kreis Pinneberg), Halstenbek und Pinneberg zu zahlreichen Einbrüchen gekommen. Tangstedt: Bereits am Freitag, den 10.02.2023, kam es in Tangstedt zu mehreren Taten. Im Hesterhörn drangen Unbekannte in ein Wohnhaus ein und entwendeten Schmuck, Bargeld und eine Spielekonsole. Bei einem weiteren Gebäude in ...

