Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tangstedt

Pinneberg

Halstenbek- Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbrüchen

Bad Segeberg (ots)

Am Wochenende ist es in Tangstedt (Kreis Pinneberg), Halstenbek und Pinneberg zu zahlreichen Einbrüchen gekommen.

Tangstedt:

Bereits am Freitag, den 10.02.2023, kam es in Tangstedt zu mehreren Taten.

Im Hesterhörn drangen Unbekannte in ein Wohnhaus ein und entwendeten Schmuck, Bargeld und eine Spielekonsole.

Bei einem weiteren Gebäude in derselben Straße blieb es beim Versuch. Hier gelangten die Unbekannten nicht in das Haus.

Eine Videokamera zeichnete um kurz nach 20:00 Uhr zwei dunkelgekleidete Personen auf, die mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnten.

Zwischen 14:00 und 21:45 Uhr kam es in der Bürgermeister-Eggerstedt-Straße zu zwei weiteren Einbrüchen bzw. zum Versuch.

Hier wurde ebenfalls Schmuck, Bargeld und eine Spielkonsole aus einem Einfamilienhaus entwendet. Bei der zweiten Tat gelangten der/die Täter nicht in das Gebäude.

Halstenbek:

Kurz vor 15 Uhr am Freitag bemerkten Anwohner im Halstenbeker Bickbargen einen Mann, der versuchte gewaltsam in eine Hochparterrewohnung einzudringen.

Der etwa 35-40-Jährige floh mit einem Fahrrad. Er war zwischen 1,70 bis 1,75 Meter groß und leicht untersetzt. Sein Kopf und Gesicht wurden als auffallend "rund" beschrieben. Er hatte kurzrasierte schwarze Haare und einen Drei-Tage-Bart. Der Unbekannte war mit einer schwarzen Jogginghose und einer leichten schwarzen Steppjacke ohne Bund bekleidet. Er hatte einen schwarzen Rucksack bei sich und floh vermutlich in Richtung Bahnhof Krupunder.

Die Fahndung verlief erfolglos.

Pinneberg:

Am Freitagvormittag zwischen 10:00 und 11:20 Uhr entwendeten Unbekannte unter anderem Schmuck und Bargeld aus einem Wohnhaus im "Kleinen Reitweg".

In der Straße "Fuchsbau" in Pinneberg drangen Unbekannte am Samstagnachmittag (11.02.2023) zwischen 15:05 und 16:10 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme ließ sich noch kein Diebesgut feststellen.

Bei einem weiteren Einbruch in derselben Straße wurde ein geringer Bargeldbetrag und Armbanduhren entwendet.

"An der Eiche" kam es zwischen 14:30 und 22:45 Uhr am Samstag zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus, ebenso wie in der "Jappopweide". Allerdings wurde hier aus dem Reihenhaus nichts gestohlen.

Kurz nach 21:00 Uhr am Samstag zeichnete eine Kamera im Rahbargkamp einen Mann mit dunkler Jacke und dunkler Mütze auf - in diesem Zusammenhang wurde ebenfalls ein Einbruchsversuch an einem Einfamilienhaus festgestellt.

Die Einbruchsermittler der Pinneberger Kriminalpolizei suchen weitere Zeugen.

Sachdienliche Hinweise insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nehmen die Beamten unter Telefon 04101/ 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell