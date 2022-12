Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Wohnungseinbrüche im Gemeindegebiet

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Über eine Balkontür verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam zwischen Mittwochvormittag, 11:30 Uhr und Donnerstagmorgen, 02:00 Uhr Zutritt zu einem Haus in der Straße In der Hardt. Aus den Räumlichkeiten der Wohnung entwendeten sie einen Tresor. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen liegen der Polizei nicht vor. (schl)

Am Heierstück verschaffen sich Unbekannte über ein auf "kipp" stehendes Fenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Der Einbruch muss am Mittwoch zwischen 07:30 und 20:00 Uhr stattgefunden haben. Im Inneren des Hauses wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen machten die Täter keine Beute. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Altena in beiden Fällen unter 02352/9199-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell