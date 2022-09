Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Carport bei Brand komplett zerstört

(RB) Am Samstagmittag um 11:55 Uhr geriet ein Carport im Elkenbreder Weg aus bislang ungeklärter Ursache in Brand und wurde dadurch komplett zerstört. Auch ein darin abgestellter Pkw sowie Werkzeuge und andere Gegenstände wurden zerstört. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in niedriger 6-stelliger Höhe. Zur Klärung der Brandursache haben Brandermittler der Polizei die Arbeit aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: 05231/609-0 an das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Detmold zu wenden.

