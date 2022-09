POL-LIP: Lage - Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Lippe (ots) - (RB) Zwischen Freitagabend, 18:20 Uhr und Samstagmorgen, 02:10 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Sonnenhang ein. Die Räumlichkeiten des Hauses wurden durch die Täter durchsucht und es wurden einige Schmuckstücke entwendet. Wer etwas Verdächtiges (Personen oder Fahrzeuge) im Tatzeitraum beobachtet hat, wird gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat 2 der Polizei in ...

