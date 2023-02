Polizei Dortmund

POL-DO: Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der A45 im Autobahnkreuz Dortmund-Süd

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0194

Heute Nachmittag (23.02.2023; ca. 15:40 Uhr) ist es auf der A45 in Fahrtrichtung Oberhausen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Rettungs- und Unfallaufnahmemaßnahmen dauern derzeit noch an. Die Richtungsfahrbahn ist in Höhe des Autobahnkreuzes Dortmund-Süd gesperrt.

Ersten Erkenntnissen zufolge sind in den Unfall ein LKW und ein Kleintransporter verwickelt. Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zu verletzten Personen dauern an.

Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. In den sozialen Netzwerken der Polizei Dortmund (u.a. Twitter: @polizei_nrw_do) berichten wir über die aktuellen Verkehrsmaßnahmen.

Wir berichten nach.

