POL-DO: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung in Dortmund-Nette gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0190

An der Bushaltestelle Zum Hallenbad, Mengeder Straße, ist es am Dienstagabend (21. Februar) zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der ein 22-jähriger Dortmunder verletzt wurde. Die Dortmunder Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen.

Nach eigenen Angaben wartete der Dortmunder gegen 21 Uhr an besagter Haltestelle auf den Bus. An der Bushaltestelle seien ihm zwei Männer aufgefallen, die an der Ecke Zum Hallenbad / Mengeder Straße standen, tuschelten und mit dem Finger auf ihn zeigten, bevor sie in die Straußstraße gingen. Plötzlich tauchten die Personen zwischen den Häusern wieder auf und griffen den 22-Jährigen mit Schlägen und Tritten an. Auch als der Dortmunder auf dem Boden lag, traten sie nach und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Täter werden beschrieben als 25 bis 30 Jahre alt, etwa 175 cm groß und dunkel gekleidet. Beide trugen einen schwarzen Kapuzenpullover und verdeckten damit ihre Gesichter.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben und/oder Hinweise zur Identität der Täter geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441 zu melden.

