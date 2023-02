POL-DO: Ermittlungen nach Übergriff auf 15-Jährige in Lütgendortmund: Tat hat so nicht stattgefunden

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0188 Bitte beachten Sie: Zu dieser Pressemitteilung haben wir mit der Pressemitteilung Nr. 0192 eine Aktualisierung veröffentlicht. Dieser Übergriff hat so nicht stattgefunden. Ein 15-jähriges Mädchen aus Dortmund ist am Mittwochabend (22. Februar) in einem Waldstück in Lütgendortmund von einem unbekannten Mann angegangen worden. Nach ...

