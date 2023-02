POL-DO: 15-jähriges Mädchen von unbekanntem Täter angegangen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0185 Die Polizei sucht Zeugen nach einem Raubüberfall auf eine Post-Filiale an der Deutschen Straße in Dortmund-Eving am Samstag (18. Februar). Dabei war eine Mitarbeiterin der Filiale mit einem spitzen Gegenstand bedroht und zur Öffnung eines Tresors gezwungen worden. Die 32-jährige Mitarbeiterin war gegen 8.15 Uhr dabei die Filiale zu öffnen, als der unbekannte Täter von hinten an sie ...

