POL-HR: Bad Zwesten, Neuental und Jesberg: Erneut Einbrüche in Feuerwehrgerätehäuser

Homberg (ots)

Bad Zwesten, Neuental und Jesberg

Einbruch in Feuerwehrgerätehäuser Tatzeit: 11.01.2023, 19:45 Uhr - 16.01.2023, 09:00 Uhr In insgesamt drei Feuerwehrgerätehäuser brachen unbekannte Täter in den vergangenen Tagen ein. Die Täter brachen jeweils ein Fenster des Gerätehauses auf und stiegen anschließend in die Räumlichkeiten ein. Sie öffneten Schränke und durchsuchten diese nach Bargeld. In das Gerätehaus in Bad Zwesten-Wenzigerode, in der Bubenhäuser Straße, brachen die Täter in der Zeit vom 11.01.2023, 19:45 Uhr bis 13.01.2023, 14:00 Uhr ein. Hier machten die Täter keine Beute, verursachen jedoch einen Sachschaden in Höhe von 500,- Euro In der Zeit von gestern Nachmittag bis heute Vormittag brachen sie in Neuental-Waltersbrück in das Gerätehaus in der Lindenstraße ein. Hier beträgt der Sachschaden 1.000,- Euro. Es ist derzeit nicht bekannt, ob die Täter Beute gemacht haben. In Jesberg Elnrode-Strang brachen die Täter in der Zeit von gestern Abend bis heute Morgen in das Gerätehaus in den Elnröder Straße ein. Sie stahlen nichts, verursachten jedoch 200,- Euro Schaden. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

