POL-HR: Fritzlar: 24-jähriger aus Fritzlar bei Schlägerei schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Fritzlar

24-Jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt. Tatzeit: 14.01.2023, 18:00 Uhr Zwei unbekannte Täter schlugen am Samstagabend auf einen 24-jährigen Fritzlarer ein und verletzten ihn so schwer, dass er stationär im Krankenhaus aufgenommen wurde. Der 24-Jährige befand sich in der Allee, Höhe Haus Nr. 2, als er im Vorbeigehen einen von zwei unbekannten Männern anrempelte. Nach einer anschließenden verbalen Auseinandersetzung erhielt er von einem der Unbekannten einen Schlag auf ein Auge. An den weiteren Verlauf der Auseinandersetzung kann sich der 24-Jährige nicht mehr erinnern, erst später im Krankenhaus kam er wieder richtig zu sich. Bei der Auseinandersetzung erlitt er Rippenbrüche, sowie Verletzungen im Gesicht und an einem Handgelenk. Von den beiden männlichen unbekannten Tätern liegt folgende Beschreibung vor: Ein Täter ist ca. 24 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dick, hat eine krumme Nase, kurze Haare und ein "orientalisches" Erscheinungsbild. Der zweite Täter ist ca. 32 Jahre alt, ebenfalls 170 cm groß, hat blaue Augen, kurze Haare, einen Bart und ebenfalls ein "orientalisches" Erscheinungsbild. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

