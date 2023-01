Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf-Verna: Bargeld aus Verkaufsautomaten gestohlen

Homberg (ots)

Frielendorf-Verna

Aufbruch eines Verkaufsautomaten Tatzeit: 14.01.2023, 04:39 Uhr Bargeld in zweistelliger Höhe erbeuteten unbekannte Täter am frühen Samstagmorgen beim Aufbruch eines Verkaufsautomaten im Röderweg. Die Täter begaben sich zu dem Automaten und öffneten gewaltsam die Geldkassette. Hieraus entnahmen sie das enthaltene Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

