Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Drei geparkte Pkw aufgebrochen

Homberg (ots)

Melsungen

Geparkte Pkw während Beerdigung aufgebrochen Tatzeit: 10.01.2023, 11:40 Uhr bis 12:30 Uhr Gestern Mittag brachen unbekannte Täter insgesamt drei Pkws auf, die im Eisenbergweg nahe des Friedhofs geparkt waren. Die Fahrzeugnutzer nahmen in der Tatzeit an einer Beerdigung teil. Bei einem grauen BMW schlugen die Täter die hintere linke Seitenscheibe ein und stahlen eine mit Bekleidung gefüllte Reisetasche. Aus einem weißen Peugeot stahlen sie eine Handtasche von der Rückbank. In der Tasche befanden sich eine Geldbörse mit Bargeld sowie persönliche Dokumente. Auch hier hatten die Täter die hintere linke Seitenscheibe eingeschlagen. Bei einem weißen VW Golf schlugen die Täter die Scheibe der Beifahrertür ein, aus dem Fahrzeug wurde jedoch nichts entwendet. An den Pkws entstanden jeweils 200,- Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell