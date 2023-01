Polizei Homberg

POL-HR: Schwalm-Eder-Kreis: Vier Einbrüche in Feuerwehrgerätehäuser

Homberg (ots)

Borken, Fritzlar und Wabern

Einbrüche in vier Feuerwehrgerätehäuser Tatzeit: 03.01.2023, 19:00 Uhr -09.01.2023, 09:30 Uhr In insgesamt vier Feuerwehrgerätehäuser brachen unbekannte Täter in den vergangenen Tagen ein und stahlen vorgefundenes Bargeld. Der angerichtete Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. In der Zeit vom 03.01.2023, 19:00 Uhr bis zum 06.01.2023 19:00 Uhr brachen die Täter in die Gerätehäuser in Großenenglis und Gombeth ein. In Großenenglis brachen sie ein Fenster auf und gelangten hierdurch in das Gerätehaus, wo sie Schränke aufbrachen und vorgefundenes Bargeld stahlen. Der Sachschaden beträgt hier 300,- Euro. In Gombeth entfernten die Täter eine Scheibe aus dem Rolltor des Gerätehauses und begaben sich hierdurch in die Räume. Sie durchsuchten die Räume sowie mehrere Schränke. Die Täter stahlen vorgefundenes Bargeld aus den Schränken. Sie flüchteten vermutlich durch zwei zuvor aufgebrochene Fenster. Der Sachschaden beträgt hier 5.000,- Euro. In der Zeit von gestern Abend bis heute Morgen brachen unbekannte Täter in die Gerätehäuser in Niedermöllrich und Cappel ein. Im alten Gerätehaus in Cappel brachen sie ein Fenster auf und stiegen anschließend in die Räumlichkeiten ein. Sie durchsuchten sämtliche Behältnisse nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde steht zurzeit nicht fest. Der Sachschaden beträgt 500,- Euro. In das Gerätehaus in Niedermöllrich gelangten die Täter indem sie mit einer Leiter auf das Flachdach des Gebäudes stiegen, wo sie ein Fenster aufhebeln konnten. Anschließend stiegen sie in das Gerätehaus ein. Hier brachen die Täter mehrere Schränke auf und stahlen vorgefundenes Bargeld daraus. Der angerichtete Sachschaden beträgt hier 2.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 oder die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell