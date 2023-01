Polizei Homberg

POL-HR: Jesberg: Zwei Pedelecs aus Garage gestohlen

Homberg (ots)

Jesberg

Diebstahl zweier Pedelecs Tatzeit: 29.12.2022 bis Donnerstag, 05.01.2023, 09:00 Uhr In den letzten Tagen stahlen unbekannte Täter zwei Pedelecs mit Zubehör aus einer Garage in der Straße Am Schloßberg. Die Täter öffneten das unverschlossene Klapptor der Garage und begaben sich zu den beiden Pedelecs, welche jeweils mit einem Gliederschloss gesichert waren. Sie stahlen die beiden verschlossenen Pedelecs mit den dazugehörigen Ladestationen und flüchteten in unbekannte Richtung. Bei den Pedelcs handelt es sich um rot-schwarze Räder der Marke Ghost, Modell Kato FS. Der Wert der beiden Räder beträgt mehrere tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell