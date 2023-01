Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kanzach - Probefahrt endet im Graben

Am Donnerstag überschlug sich ein BMW bei Kanzach, nachdem der Fahrer von der Fahrbahn abkam.

Ulm (ots)

Gegen 17:15 Uhr fuhr ein 41-Jähriger in einem BMW die L 275 von Bad Buchau in Richtung Kanzach. Anscheinend unternahm der Mann eine Probefahrt mit dem Auto.

In einer langgezogenen Rechtskurve kam er dann nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinunter. Dort überschlug sich das Auto. Es kam nach etwa 200 Metern in einer Wiese wieder auf den Rädern zum Stehen. Beide Insassen, der 41-Jährige und ein 32-jähriger Mitfahrer, konnten das Auto selbständig verlassen. Sie erlitten leichte Verletzungen und wurden durch Rettungskräfte zur Behandlung in Kliniken verbracht.

Die Polizei Biberach nahm den Unfall auf. Sie ermittelt nun, warum der Mann mit dem Auto von der Fahrbahn abkam. Möglich ist nach ersten Ermittlungen, dass der Mann zu schnell fuhr. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 52.000 Euro. Der Abschleppdienst des Autohauses barg den BMW von der Unfallstelle. Die Feuerwehr Bad Buchau leitete für die Zeit der Unfallaufnahme den Verkehr auf eine Spur um.

++++0031981

Andrea Wagner, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell