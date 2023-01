Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Balzheim - Gerammt und geflüchtet

Nach einer Unfallflucht am Mittwoch in Balzheim ist ein Mann seinen Führerschein los.

Wie ein Zeuge später der Polizei berichtete, habe der 54-Jähriger kurz vor 21.00 Uhr beim Ausparken am Dorfplatz ein Auto gerammt. Dann sei er mit seinem Wagen einfach weggefahren. Der Zeuge stieß in einem Lokal auf den Besitzer des beschädigten Autos. Als die Beiden sich den Schaden anschauten, sei der 54-Jährige wieder vorbeigefahren. Alle Versuche, in aufzuhalten, habe der Mann ignoriert. Als die Polizei den 54-Jährigen später zuhause aufsuchte, war er stark betrunken. Deshalb musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Mann sieht jetzt einert Strafanzeige entgegen.

Das Verhalten des Zeugen lobt die Polizei. Er habe überlegt gehandelt und so geholfen, dass ein anderer nicht auf seinem Schaden von rund 1.000 Euro sitzen bleibt. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

