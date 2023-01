POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Unbekannte Täter brechen Zigarettenautomaten auf und stehlen Bargeld

Homberg (ots) - Borken-Großenenglis Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 23.12.2022, 16:00 Uhr bis 03.01.2023, 09:45 Uhr In ein Wohnhaus in der Hubertusstraße brachen unbekannte Täter in den vergangenen Tagen ein und stahlen einen Porzellantopf. Die Täter brachen an der Rückseite des Hauses ein Fenster auf und stiegen anschließend in das Wohnhaus ein. Im Wohnhaus ...

