Polizei Bochum

POL-BO: Autofahrer (69) kollidiert mit Straßenbahn - ein Schwerverletzter und drei Leichtverletzte

Bochum (ots)

Zu einem Unfall unter Beteiligung einer Straßenbahn ist es am Mittwochnachmittag, 24. August, in Bochum gekommen. Vier Menschen wurden verletzt.

Ein 69-jähriger Autofahrer aus Hattingen war gegen 16.10 Uhr auf der Universitätsstraße in Richtung Bochum-Innenstadt unterwegs. In Höhe der Auffahrt der BAB 448 fuhr der Hattinger nach eigenen Angaben möglichst weit links, um anschließend auf die Auffahrt in Fahrtrichtung Essen zu gelangen. Dabei kam es nach derzeitigem Stand zu einer Kollision mit einer Straßenbahn, die zeitgleich auf dem Gleisbett in Richtung Innenstadt unterwegs war.

Drei Kinder aus Bochum (alle 12), die sich zur Unfallzeit in der Straßenbahn befunden haben, wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Rettungswagenbesatzungen brachten sie zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser.

Der 69-jährige Autofahrer aus Hattingen wurde schwer verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Pkw des Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Polizeibeamte sperrten den Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell