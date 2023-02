Polizei Dortmund

POL-DO: Raub auf Post-Filiale in Dortmund-Eving - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0185

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Raubüberfall auf eine Post-Filiale an der Deutschen Straße in Dortmund-Eving am Samstag (18. Februar). Dabei war eine Mitarbeiterin der Filiale mit einem spitzen Gegenstand bedroht und zur Öffnung eines Tresors gezwungen worden.

Die 32-jährige Mitarbeiterin war gegen 8.15 Uhr dabei die Filiale zu öffnen, als der unbekannte Täter von hinten an sie herantrat und sie bedrohte. Er zwang sie so anschließend einen Tresor zu öffnen und entnahm diesem Bargeld. Die Mitarbeiterin forderte er auf sich auf den Boden zu legen und fesselte sie. Der Täter flüchtete mit Bargeld in unbekannte Richtung.

Ein Rettungswagen brachte die unter Schock stehende 32-Jährige später in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zu dem Täter und/oder seiner Flucht machen können. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, normale Statur, dunkel gekleidet.

Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell