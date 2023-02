Polizei Dortmund

POL-DO: Fußgänger beim Abbiegen von Auto erfasst - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Dortmund (ots)

Die Dortmunder Polizei ermittelt derzeit in einem Fall von Verkehrsunfallflucht und sucht in diesem Zusammenhang nach dem beteiligten Autofahrer. Zu dem Unfall selbst ist es am späten Donnerstagabend (16. Februar) auf der Feldherrnstraße in Dortmund-Mitte gekommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand überquerte ein 49-jähriger Fußgänger gegen 23:05 Uhr die Feldherrnstraße in Höhe der Hausnummer 28. Zeitgleich bog ein Auto von der Blücherstraße nach links in die Feldherrnstraße ein und erfasste den Dortmunder. Der Fußgänger stürzte und verletzte sich schwer. Nach eigenen Angaben sei der Pkw nach etwa 20 bis 30 Sekunden weiter in Richtung Westen gefahren.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen kleineren Pkw, womöglich einen VW Golf, gehandelt haben.

Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Dortmunder zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet Zeugen und den Unfallbeteiligten selbst sich bei der Polizeiwache Mitte unter 0231/132-1121 zu melden.

