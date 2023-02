POL-DO: Alkoholisierter Autofahrer erfasst Mutter mit Kinderwagen in Dortmund-Rahm

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0174 Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes haben am Sonntagmorgen (19. Februar) einen Einbruch an der Bornstraße bemerkt und die Verfolgung eines Tatverdächtigen aufgenommen. An der Brunnenstraße / Missundestraße konnte der Flüchtende durch Einsatzkräfte festgenommen werden. Als die Mitarbeiter das Gebäude des Gesundheitsamts Nord gegen ...

mehr