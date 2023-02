Polizei Dortmund

POL-DO: Einbruch in Gesundheitsamt der Stadt Dortmund - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0174

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes haben am Sonntagmorgen (19. Februar) einen Einbruch an der Bornstraße bemerkt und die Verfolgung eines Tatverdächtigen aufgenommen. An der Brunnenstraße / Missundestraße konnte der Flüchtende durch Einsatzkräfte festgenommen werden.

Als die Mitarbeiter das Gebäude des Gesundheitsamts Nord gegen 9:15 Uhr betraten, fielen ihn direkt die aufgebrochenen Türen im Objekt auf. Im ersten Obergeschoss trafen die Zeugen auf eine Person, die mit einer neongelben Warnweste gekleidet war. Auf Ansprache reagierte der Mann nicht. Im gleichen Moment rannte der Einbrecher los und flüchtete über den Haupteingang. Einer der Zeugen nahm die Verfolgung auf und informierte die Polizei.

Durch die genauen Standortmeldungen sowie einer guten Personenbeschreibung sichteten die alarmierten Polizisten den Tatverdächtigen. Auf seiner Flucht bedrohte er die Beamten mit einem Messer sowie einem Pfefferspray, die daraufhin den Einsatz des Distanzelektroimpulsgeräts (DEIG) androhten. Die Einsatzkräfte nahmen den Flüchtenden an der Brunnenstraße / Missundestraße fest.

Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten neben dem Messer und Pfefferspray auch diverses Werkzeug wie Zangen und Schraubendreher, Bargeld, augenscheinliches Eigentum des Gesundheitsamtes Nord sowie diverse Schlüssel, das sie sicherstellten.

Der Weg des 33-jährigen Tatverdächtigen führte ins Polizeigewahrsam. Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Im Weiteren erwartet ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie räuberischen Diebstahls.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell