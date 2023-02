Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung in Dortmund-Wickede und sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0178

Auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes am Wickeder Hellweg / Bremmenstraße ist es am Freitagabend (17. Februar) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen gekommen. Ein 16-jähriger und ein 17-jähriger Dortmunder wurden verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach ersten eigenen Angaben hielten sich der 16-Jährige sowie sein älterer Begleiter gegen 19:30 Uhr am Wickeder Hellweg auf. Eine vierköpfige Gruppe habe sie dort zunächst verbal angegangen und sei ihnen bis auf den Parkplatz in Höhe der Hausnummer 100 gefolgt. Auf dem Parkplatz wuchs die Gruppe auf sechs bis sieben Personen an und schlug und trat unvermittelt auf die beiden jungen Männer ein. Noch auf dem Boden liegend trat mindestens einer der Täter mehrfach gegen den Kopf des 16-Jährigen, sodass dieser zwischenzeitlich das Bewusstsein verlor. Auch der 17-Jährige, der einschritt wurde durch Tritte und Schläge verletzt.

Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten 16-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Täter flüchteten derweil in Richtung des nahegelegenen Jugendzentrums.

Zeugenangaben zufolge sind die Täter zwischen 15 und 16 Jahren alt, trugen Cappys und weite Hosen. Einer der Täter war blond und groß. Alle weiteren hätten dunkle Haare gehabt und seien kleiner gewesen.

Die Polizei Dortmund ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und fragt: Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441 entgegen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell