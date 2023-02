Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahmen nach Geschäftseinbruch in der nördlichen Innenstadt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0177

Gleich zweimal klickten in der Schleswiger Straße am Montagmorgen (20. Februar) die Handschellen: zwei Firmeneinbrecher wurden festgenommen. Zuvor hatten die 20- und 25-jährigen Männer einen Geschäftseinbruch begangen und dabei u.a. ein Firmenfahrzeug gestohlen.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde über das vergangene Wochenende in einen Reifenhandel an der Westhoffstraße eingebrochen. Neben Werkzeugen entwendeten die mutmaßlichen Einbrecher dabei vor allem ein Firmenfahrzeug. Bei ihrer Flucht rammten die Täter hiermit ein Hoftor auf und beschädigten dabei sowohl das Fahrzeug als auch Teile des Gebäudes.

Knapp zwei Stunden nach der Tatortaufnahme in der Westhoffstraße führten Zeugenhinweise auf die Spur der Einbrecher: Um ca. 10:00 Uhr wurde das entwendete Firmenfahrzeug im Bereich der Schleswiger Straße gesehen. Mit an Bord die 20- und 25-jährigen Männer und diverses Einbruchwerkzeug. Hinzugerufene Polizeibeamte nahmen die beiden aus Dortmund stammenden Männer fest. Die mutmaßlichen Einbrecher sind der Polizei nicht unbekannt und befinden sich derzeit in Gewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

