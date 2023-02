POL-DO: Schwerer Verkehrsunfall auf der A44 bei Werl

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0177 Gleich zweimal klickten in der Schleswiger Straße am Montagmorgen (20. Februar) die Handschellen: zwei Firmeneinbrecher wurden festgenommen. Zuvor hatten die 20- und 25-jährigen Männer einen Geschäftseinbruch begangen und dabei u.a. ein Firmenfahrzeug gestohlen. Ersten Ermittlungen zufolge wurde über das vergangene Wochenende in ...

mehr