POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Linz, Asbacher Straße (ots) - Am vergangenen Wochenende (04-07.06.2022) wurden durch bislang unbekannte Täter an dem Radlader einer Baufirma die Scheiben eingeschlagen. Sachdienstliche Hinweise nimmt die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, Polizeiinspektion Linz Pressestelle Telefon: 02644-943-0 ...

