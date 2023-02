Polizei Dortmund

POL-DO: Bewaffneter Raubüberfall auf Discounter in Dortmund-Hombruch - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Kurz vor Landenschluss kam es am Dienstagabend (21. Februar) zu einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Discounter an der Kieferstraße in Dortmund-Hombruch. Zwei Täter flüchteten hieraus. Die Polizei Dortmund bittet nun um Zeugenhinweise.

Gegen 21 Uhr betraten zwei Täter die Verkaufsfläche eines Discounters und gaben sich zunächst als Kunden aus. Unvermittelt bedrohten diese eine 30- und 48-jährige Mitarbeiterin mit einer Pistole. Die beiden aus Dortmund stammenden Einzelhändlerinnen händigten den Tätern im Folgenden einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag aus, mit welchem diese flüchteten. Die Frauen erlitten einen Schock.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Der mit einer Pistole bewaffnete Täter wird als männlich, ca. 30 bis 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß und von schmalem Körperbau beschrieben. Der Mann sei mit einer schwarzen Kapuzenjacke bekleidet gewesen, die auffällige weiße Schriftzüge im Bereich der Schulterblätter habe. Das Gesicht sei mit einer weißen OP-Maske bedeckt gewesen.

Der zweite Täter wird ebenfalls als männlich, ca. 30 bis 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß und von schmalem Körperbau beschrieben. Er sei mit einer grünen Sweatshirt-Jacke mit Kapuze bekleidet gewesen und habe das Gesicht ebenfalls mit einer weißen OP-Maske bedeckt.

Die Polizei Dortmund bittet nun um Zeugenhinweise. Können Sie Angaben zur Identität der Täter machen? Dann wenden Sie sich bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0231/132-7441.

