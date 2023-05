Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 08.05.2023

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht; verursachendes Fahrzeug bekannt; Polizei sucht trotzdem weitere Zeugen

Ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer hat offenbar am Sonntagmorgen gegen 10.20 Uhr in der Augustastraße/Reichensächser Straße in Eschwege einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend unerlaubt davongefahren. Das betreffenden Fahrzeug, zu dem das komplette Kennzeichen (LK Celle) bekannt ist, befuhr zunächst die Augustastraße aus Richtung Max-Woelm-Straße kommend in Richtung Herkules-Kreuzung. Kurz nach der Einmündung zur Freiherr-vom-Stein-Straße wechselte der Pkw von der Linksabbiegerspur auf die Geradeausfahrspur (Ri. Wolfsgraben) und in der Folge dann auf die rechte Zubringerspur zur Reichensächser Straße (B 452), wo der Pkw dann stadtauswärts in Richtung Reichensachsen seine Fahrt fortsetzte. Aufgrund der vorherigen, unvermittelten Fahrstreifenwechsel, hatte eine in Richtung Wolfsgraben fahrende 68-jährige Autofahrerin aus Eschwege ihr Fahrzeug aber stark abbremsen und z.T. auch nach rechts ausweichen müssen. In Folge dessen fuhr dann ein weiteres Fahrzeug auf den Wagen der 68-Jährigen auf. Die Schäden an den beteiligten Fahrzeugen sind noch nicht beziffert. Die Beamten der Polizei Eschwege haben zu dem verursachenden Pkw aus dem Raum Celle, mit dem es zu keiner Berührung kam, Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen.

Stoppschild missachtet und verbotswidrig falsch abgebogen; 4 Personen verletzt; Schaden 20.000 EUR

Ein 88-jähriger Autofahrer aus Eschwege hat am Sonntagmittag einen Verkehrsunfall mit insgesamt 4 Verletzten verursacht, als er auf die Bundesstraße B 452 auffahren wollte. Der Senior befuhr gegen 13.32 Uhr den Zubringer zur B 452 in Fahrtrichtung Reichensachsen von der Heubergstraße kommend, missachtete dann allerdings ein Stoppzeichen und bog zudem dann von dem Zubringer verbotswidrig nach links auf die B 452 in Fahrtrichtung Eschwege ab. Hierbei stieß der Mann mit dem Pkw einer 28-Jährigen aus Wehretal zusammen, die bevorrechtigt auf der B 452 von Eschwege in Fahrtrichtung Reichensachsen unterwegs war. Im Auto der 28-Jährigen befanden sich zudem noch 53-jähriger Mann und ein Kind als Mitfahrer. Sowohl der 88-jährige Unfallverursacher, als auch die Insassen in dem anderen Pkw sind bei dem Zusammenstoß leicht verletzt worden. Der 53-Jährige konnte nach einer ärztlichen Behandlung vor Ort wieder entlassen werden, die andere Beteiligten sind zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht worden. Die Schäden an den beiden nicht mehr fahrbereiten Autos belaufen sich auf je 10.000 Euro (wirtschaftlicher Totalschaden).

Autofahrer übersieht beim Rückwärtsfahren wartenden Pkw; Schaden 1000 Euro

Auf der B 249 kam es am Sonntagnachmittag gegen 15.40 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 78-jähriger Autofahrer aus Bischofsheim hatte von Wanfried kommend in Fahrtrichtung Eschwege an der Ampel am "Grebendorfer Hüttchen" zunächst wegen "Rotlicht" auf der Geradeausfahrspur verkehrsbedingt angehalten. Der 78-Jährige entschloss sich dann aber, auf den linken Abbiegestreifen zu wechseln und setzte mit seinem Pkw zurück. Dabei bemerkte er nicht, dass hinter ihm bereits ein 39-jähriger Autofahrer aus Bad Salzdetfurth ebenfalls angehalten hatte und fuhr auf dessen Pkw auf. Dadurch entstand letztlich ein Schaden in Höhe von 200 Euro am Auto des Verursachers und in Höhe von 800 Euro am Auto des 39-Jährigen.

Einbruch in O2-Shop in Eschwege; Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Unbekannte in den O2-Shop in Eschwege am Stad eingebrochen und haben aus dem Verkaufsraum mehrere Mobiltelefone im Wert von ca. 8000 Euro geklaut. Etwa gegen 02.30 Uhr ereignete sich der Einbruch, bei welchem nach jetzigem Ermittlungsstand drei unbekannte Täter gewaltsam die Eingangstür aufbrachen und sich auf diesem Weg Zugang zu den Verkaufsräumlichkeiten verschafften. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden liegt bei 500 Euro. Zu den flüchtigen Tätern ist bislang folgende Beschreibung bekannt: Täter 1: - dunkle kurze Haare - beiger Pullover - dunkle Hose - weiße Schuhe - Schlauchschal vor dem Gesicht. Täter 2: - schwarze Weste (evtl. mit Kapuze) - hellblauer Pullover - dunkle Hose - weiße Schuhe - Handschuhe - Gesichtsvermummung. Täter 3: - dunkle Jacke (evtl. mit Kapuze) - blaue Jeans - schwarze Schuhe mit weißer Sohle - Handschuhe - Gesichtsvermummung. Hinweise in dem Fall an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Wildunfall

Ein 51-jähriger Autofahrer aus Sontra hat heute Morgen gegen 06.35 Uhr auf der K 28 von Ulfen kommend in Richtung Sontra kurz nach dem Abzweig Erdmannshain ein Reh erfasst. Das Tier verendete am Unfallort, der Schaden am Pkw des 51-Jährigen ist noch nicht abschließend beziffert.

Polizei Witzenhausen

Opel zerkratzt; Schaden 500 Euro; Polizei sucht Zeugen

In der Walburger Straße in Witzenhausen, etwa in Höhe von Haus Nummer 45, haben Unbekannte mutwillig einen auf einem Parkplatz abgestellten grauen Opel Vivaro-B an der Fahrerseite zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Gemeldet wurde der Schaden an die Polizei in Witzenhausen am Montagmorgen gegen 07.46 Uhr. Die Beamten haben Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bitten um Hinweise unter der Nummer 05542/9304-0.

Zwei E-Bikes geklaut; Polizei sucht Zeugen

Am Sonntagnachmittag ist bei der Polizei in Witzenhausen der Diebstahl von zwei E-Bikes im Gesamtwert von 7500 Euro zur Anzeige gebracht worden. Demnach haben Unbekannte am Sonntag zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr die hochwertigen Räder vom Fahrradträger eines grauen Pkw Seat Ateca geklaut. Es handelt sich dabei um ein weißes Damenrad und ein türkisfarbenes Kinderrad. Der Diebstahl ereignete sich auf dem Parkplatz "An der Schlagd". Hinweise unter der Nummer 05542/9304-0.

