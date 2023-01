Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebe schlagen Autoscheibe ein - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag (16.01.2023) die Scheibe eines Audis eingeschlagen, der in einem Parkhaus an der Königstraße geparkt war. Die Diebe schlugen zwischen 22.15 Uhr und 06.45 Uhr die hintere linke Scheibe des Fahrzeugs ein und erbeuteten drei Brillen im Wert von mehreren Hundert Euro. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um drei männliche Personen handeln. Einer von ihnen trug eine beige Jacke, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Der zweite war mit einer schwarzen Jacke, einer hellen Hose und weißen Schuhen bekleidet. Der dritte Tatverdächtige trug ebenfalls eine schwarze Jacke, eine blaue Jeans und weiß-schwarze Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell