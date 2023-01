Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrräder und Pedelec gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Unbekannte Diebe haben in der Nacht zum Montag (16.01.2023) aus zwei Kellerabteilen von Wohngebäuden an der Straße Am Weißenhof zwei Fahrräder und ein Pedelec gestohlen. Den Dieben gelang es, zwischen 18.00 Uhr und 06.00 Uhr auf unbekannte Weise das Gebäude und das Kellerabteil zu betreten. Dort stahlen sie zwei Fahrräder der Marke Cube um Wert von rund 2.800 Euro, die mit einem Faltschloss gesichert waren. In einem benachbarten Gebäude stahlen die Unbekannten zwischen 20.00 Uhr und 07.10 Uhr ein Pedelec der Marke Cube im Wert von rund 5.000 Euro. Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

