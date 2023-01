Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchte Einbrüche in der Gemeinde Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben am Mittwoch, 11. Januar 2023, versucht, Einbrüche in der Gemeinde Ganderkesee zu verüben. In beiden Fällen misslang das Einsteigen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von 08:00 bis 19:30 Uhr wurde versucht, eine Tür eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Walde" aufzubrechen. Zwischen 16:00 und 18:20 Uhr hebelten Unbekannte an einem Fenster einer Seniorenunterkunft in der Straße "Am Schullandheim". Die entstandenen Gesamtschäden betrugen etwa 1.000 Euro.

Wer in den angegebenen Zeiträumen verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

