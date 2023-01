Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person

Delmenhorst (ots)

Zwei Personen wurden am Mittwoch, 11. Januar 2023, 20:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst verletzt. Die Bremer Straße war in Höhe der Unfallstelle anschließend gesperrt.

Zur Unfallzeit fuhr ein 18-jähriger Delmenhorster mit einem Toyota vom rechten Parkstreifen der Bremer Straße an. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines anderen 18-Jährigen aus Delmenhorst, der die Bremer Straße mit einem VW in Richtung Stadtmitte befuhr. Zwischen der Tulpen- und der Dahlienstraße kam es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Pkw, durch den der VW nach links in den Gegenverkehr geriet. Dort fuhr ein 24-jähriger Delmenhorster mit einem Roller eines Pizzalieferdienstes, der frontal mit dem VW zusammenstieß. Der VW kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Toyota wurde nach rechts geschoben und kollidierte mit dem geparkten VW eines Anwohners.

Durch die Kollision erlitt der 24-jährige Fahrer des Rollers Verletzungen, die vor Ort durch einen Notarzt als schwer eingestuft wurden. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Im VW, der in den Gegenverkehr geriet, wurde der 18-jährige Beifahrer leicht verletzt und ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Insgesamt wurden die entstandenen Schäden auf ungefähr 11.500 Euro beziffert. Bis zur vollständigen Räumung der Unfallstelle und Bergung der teilweise stark beschädigten Fahrzeuge musste die Bremer Straße gesperrt werden. Die Aufhebung erfolgte gegen 23:00 Uhr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell